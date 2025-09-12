Moto2, Vietti il più veloce nelle pre-qualifiche di Misano. Distante Arbolino

Si sono appena concluse le pre-qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio di San Marino 2025, sedicesimo appuntamento del calendario Motomondiale. Sul circuito di Misano, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Celestino Vietti con il crono di 1:34.650, nuovo record all-time del tracciato. L’italiano (Beta Tools SpeedRS), dopo il quarto posto nelle FP1, continua a dimostrare un grande ritmo e spera di recitare, già da domani, un ruolo da protagonista.

Seconda posizione per il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che si ferma a soli 97 millesimi dal tempo del centauro azzurro. Accede al Q2 anche Daniel Holgado (CFMOTO Impulse Aspar Team) che paga 205 millesimi dalla testa. Quindi quarto Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) a 276 millesimi.

Quinta piazza per il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing team), con un ritardo di 319 millesimi. Completano quindi la top10 Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2, +0.390), Zonta Van Den Goorbergh (RW-Idrofoglia, +0.393), Ivan Guevara (BLU CRU Pramac, +0.411), Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP,+0.419) e Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego, +0.517).

Incredibilmente eliminato Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego). Lo spagnolo, secondo nel Mondiale, ha concluso la sua prova al 15esimo posto (+0.631), e dovrà domani disputare il Q1. Niente da fare anche per Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che chiude 19esimo a 922 millesimi da Celestino Vietti.