Moto3, Valentin Perrone il più veloce nelle pre-qualifiche, cresce Guido Pini
Ottima prova di Valentin Perrone in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Catalogna, quindicesimo fine settimana del Motomondiale 2025 di Moto3. Il pilota in forza alla Red Bull KTM Tech3 ha confermato il suo grande stato di forma, candidandosi a diventare uno dei grandi protagonisti del Montmelò.
Nello specifico il centauro ha segnato un tempo di 1:47.584, rifilando 0.096 a David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), secondo davanti ad un consistente David Almansa (Leopard Racing), piazzatosi in terza posizione a +0.195.
Cresce, ed è un’ottima notizia, Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto a +0.377 precedendo il collega rookie Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), quinto a +0.461. Ottavo invece il leader del Mondiale Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ao), il quale ha racimolato un gap di +0.584. Quindicesimo poi Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI) con +0.762.
Meglio gli altri italiani, a cominciare dalla Rivacold Snipers Team di Riccardo Rossi, nono a +0.593. Segue Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), decimo a +0.598. Fuori dai primi quattordici invece Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), sedicesimo a +0.811, Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team), diciassettesimo a +0.819, oltre che Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), ventitreesimo a +2.138.