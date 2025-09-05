GP CatalognaMotoGP
Moto3: Rueda parte con il piede giusto nella prima sessione di libere al Montmelò, sesto Pini
Primo squillo di Josè Antonio Rueda. Il padrone di casa ha infatti segnato il miglior tempo in occasione della prima sessione di prove libere valide per il GP della Catalogna, atto numero quindici del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo fine settimana al Montmelò.
Buona prestazione dell’attuale leader della classifica piloti in forza alla Red Bull KTM Ajo, capace di fermare il cronometro a 1:47.483 rifilando 0.188 alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP di David Munoz, secondo davanti ad Adrian Fernandez che, sulla sua Leopard Racing, ha strappato il terzo tempo raccogliendo un gap di +0.524.
Molto bene poi il nipponico Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT – Helmets – MSI), quarto a +0.587 precedendo Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), quinto a +0.633, oltre che il nostro Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), sesto a +0.652.
Più indietro gli altri italiani, a cominciare da Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), tredicesimo a +1.257. Fuori dalla top 14 invece Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), quindicesimo a +1.304, Dennis Foggia (CFMOTO Gavotta Aspar Team), diciassettesimo a +1.339, Marco Morelli (GRYD – Male Racing), diciottesimo a +1.339 e Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), diciannovesimo a +1.714.