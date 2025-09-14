Mondiali volley 2025, la classifica del girone dell’Italia: prova di forza del Belgio

L’Italia ha sconfitto l’Algeria nella partita d’esordio ai Mondiali 2025 di volley maschile, imponendosi per 3-0 a Manila (Filippine) e balzando così al comando della Pool F. I Campioni del Mondo hanno dovuto recuperare quattro punti sul 17-21 del secondo set, ma per il resto hanno regolato senza troppi patemi d’animo la poco quotata compagine africana e torneranno in campo martedì 16 settembre per affrontare il Belgio in uno scontro diretto fondamentale per il primo posto nel raggruppamento.

I Red Dragons hanno dettato legge contro l’Ucraina, vincendo con uno schiacciante 3-0 e agganciando la nostra Nazionale al comando del girone: una vittoria, 3 punti, 3-0 di conto set, ma a separare le due squadre è il quoziente punti (1.442 per i ragazzi del CT Fefé De Giori e 1.363 per gli avversari). Ricordiamo che le prime due classificate si qualificano agli ottavi di finale, dove sono annunciati gli incroci con Francia e Argentina. Di seguito la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali 2025 di volley maschile.

CLASSIFICA GIRONE ITALIA MONDIALI VOLLEY 2025

1. Italia 1 vittoria (3 punti), 3-0 il conto set, 1.442 il quoziente punti

2. Belgio 1 vittoria (3 punti), 3-0 il conto set, 1.363 il quoziente punti

3. Ucraina 0 vittorie (0 punti), 0-3 il conto set, 0.733 il quoziente punti

4. Algeria 0 vittorie (0 punti), 0-3 il conto set, 0.693 il quoziente punti