Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

16 secondi fa

il

A due giorni dall’inizio dei Mondiali di Tokyo, ecco le previsioni di Ferdinando Savarese sulle possibilità di podio per gli atleti azzurri impegnati nella rassegna iridata. Questo è il primo appuntamento degli “speciale Tokio 2025” di Sprint Zone, che andrà in onda ogni sera fino al 21 settembre con analisi, curiosità e pronostici sul grande evento mondiale. Non perderti gli episodi quotidiani: segui Sprint Zone per restare sempre aggiornato! Iscriviti al canale youtube di OA Sport per non perdere nessuna delle nostre novità

Argomenti correlati:
Pubblicità