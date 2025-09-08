Milano Cortina 2026, Luciano Buonfiglio: “Brignone? Sta recuperando, per noi è una punta di diamante”

Il countdown verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno il 6 febbraio dell’anno prossimo, è già iniziato in casa Italia. A tirare le fila e a fare il punto della situazione è stato quest’oggi, a Uno Mattina (trasmissione televisiva della Rai, ndr), il presidente del CONI – Luciano Buonfiglio – che in un’intervista ha toccato diversi punti.

“Milano-Cortina? Le federazioni sport del ghiaccio e sport invernali stanno lavorando con grande attenzione, gli atleti – ha detto – sono molto determinati e ci auguriamo di recuperare Federica Brignone, che per noi è una punta di diamante: l’ho sentita al telefono e si sta impegnando tantissimo nel suo recupero”.

Poi parlando di divise e uniformi e della partnership dell’Italia Team con il marchio Armani, che di recente ha perso il suo capostipite Giorgio, il numero uno dello sport italiano ha specificato: “Fino a Los Angeles continuerà questa partnership. Un valore aggiunto per la nostra squadra perché rappresenta ancora di più l’italian style, un qualcosa che tutti ci invidiano”.

Infine sul programma del CONI nei prossimi anni, Buonfiglio ha concluso dicendo: “Un programma non mio – facendo intendere condivisione -, ma costruito con le diverse componenti di tutto il consiglio nazionale. Serve poi grande attenzione per le società sportive, perché sono un collante della società e sono presenti su tutto il territorio”.