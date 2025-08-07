Milano Cortina 2026
Milano Cortina 2026: si allarga la governance sportiva, c’è Luciano Buonfiglio presidente del CONI
A poco meno di sei dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 il CONI, dopo aver accolto con favore l’approvazione del Decreto Sport da parte del Parlamento, rende noto l’ingresso del numero uno dello sport italiano – Luciano Buonfiglio – all’interno della governance della Fondazione che si occuperà dell’evento a Cinque Cerchi.
Questa “mossa” è arrivata in seguito all’allargamento dell’area di sviluppo operativo della governance della Fondazione stessa a un massimo di 18 unità – si legge – di cui al massimo 9 nominati dalla parte sportiva, il numero dei componenti del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026
A sei mesi dalle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano saluta con vivo apprezzamento l’approvazione del Decreto Sport da parte del Parlamento. In tale Decreto Legge 96/2025 è stato approvato – tra le altre misure adottate – un articolo che fornisce un significativo contributo allo sviluppo operativo della governance della Fondazione.
Nella prossima Giunta Nazionale quindi, prevista per il 9 settembre, il CONI provvederà a nominare – in base all’art. 35 della Carta Olimpica – il Presidente Luciano Buonfiglio, come “membro di diritto” del CdA.
“Ringrazio il Ministro Abodi per aver risolto brillantemente questa situazione ingarbugliata – ha affermato Buonfiglio alle agenzie di stampa – che avrebbe creato problemi funzionali negli ultimi mesi prima dei Giochi. Con questo Decreto il Comitato Organizzatore di Milano Cortina potrà contare per la parte sportiva su una più snella procedura di nomina che porteremo in approvazione nella prossima Giunta. Non vedo l’ora di unirmi agli altri colleghi per proseguire tutti insieme questa magnifica avventura verso i Giochi”.