️ Run2U – Interviste esclusive con Luciano Buonfiglio (Presidente CONI) e Stefano Mei (Presidente FIDAL) In questa puntata speciale di Run2U, approfondiamo il futuro dello sport italiano con due ospiti d’eccezione: Luciano Buonfiglio, nuovo Presidente del CONI, racconta: • Le opportunità e le sfide di Milano-Cortina 2026 • La sua storia, esperienza e ora in Coni la sua visione strategica nei primi 100 giorni di mandato • Il ruolo chiave del CONI per unire sport di base e professionismo • Il suo rapporto con Stefano Mei e i nuovi gruppi di lavoro della sua governance • Le priorità del suo mandato in questi primi giorni, e l’incontro a metà ottobre con le 27 federazioni olimpiche pre qualifica e pensiero già rivolto alle Olimpiadi 2032 • Il potenziale del turismo sportivo per la crescita territoriale • L’eredità olimpica per l’intero Paese, anche oltre i territori coinvolti • Il segno distintivo, l’impronta che vuole dare con il suo mandato • ‍♂️ Stefano Mei, Presidente della FIDAL, condivide: • I successi della Nazionale di atletica agli EYOF 2025 e alla Coppa Europa per Nazioni • Le performance di atleti come Fabbri, Battocletti, Iapichino e il gesto di Lorenzo Patta • Il valore simbolico della vittoria contro ogni pronostico, ed aneddoti del dietro le quinte • Il futuro della marcia e la lotta al doping nel contesto internazionale • Gli obiettivi per i Mondiali di Tokyo e i Campionati Assoluti • Come stanno Jimbo Capitan Tamberi e Marcel Jacobs • Indagini e sospensione di tanti keniani, il suo punto di vista • L’importanza dello sport come volano turistico (possibilità di realizzare campionati in riviera) e dell’atletica come sport di base, leva sociale e volano turistico Temi trattati: #CONI #FIDAL #LucianoBuonfiglio #StefanoMei #MilanoCortina2026 #AtleticaItaliana #Olimpiadi #SportItaliano #Run2U #EYOF2025 #CoppaEuropaAtletica #Jacobs #GimboTamberi #TurismoSportivo #SportEDigitale #GiovaniAtleti #SportEDiritto Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste esclusive!