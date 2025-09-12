Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “L’abbuono? Decisione improvvisa, per 4” ne è valsa la pena”

Jonas Vingegaard ha rafforzato la maglia rossa di leader della classifica generale alla Vuelta a España 2025, guadagnando quattro secondi di abbuono grazie al secondo posto conseguito al traguardo di Salamanca, quando mancavano 42 chilometri al traguardo della diciannovesima tappa. Il fuoriclasse danese può fare affidamento su un vantaggio di 44” nei confronti del portoghese Joao Almeida alla vigilia del micidiale arrivo in salita di Bola del Mundo, dove si deciderà il vincitore del Grande Giro in terra iberica.

Jonas Vingegaard ha espresso la propria soddisfazione al termine della frazione: “Non lo definirei proprio una vittoria in volata… Ho guadagnato solo pochi secondi. Eravamo in una buona posizione, quindi abbiamo provato a conquistare lo sprint intermedio. È stata una decisione improvvisata. Abbiamo visto che eravamo in testa e ci siamo detti: “Perché non provarci?”. Se fossimo riusciti a guadagnare quattro secondi, ne sarebbe valsa la pena. Non è molto, ma sono ancora in testa e ne sono felice“.