Mattia Furlani ottimista: “Non ho spinto, sbagliate alcune situazioni. In finale serve concentrazione”

Mattia Furlani si qualifica per la finale del salto in lungo maschile dei Mondiali 2025 di atletica leggera: a Tokyo, in Giappone, all’azzurro basta la misura di 8.07 ottenuta al primo salto, a cui sono seguiti un 6.52 ed un nullo. Dopo aver staccato il pass per l’ultimo atto, l’italiano spiega quanto accaduto nel corso della prova ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi a caldo dell’azzurro: “Il feeling bene, più che altro io sto bene, è stata una gara che ho sbagliato io sicuramente a gestire un pochino, in alcune situazioni potevo gestirla decisamente meglio. Nel primo salto non ho spinto praticamente per niente, perché volevo piazzare il salto per avere un risultato già ottimo per la finale, nel secondo volevo in realtà semplicemente riprovare bene la rincorsa con l’approccio totale perché ero convinto che con 8.07 potessi entrare in finale, ed all’ultimo ho sbagliato proprio io a gestire la ritmica, quindi diciamo che le sensazioni sono buone, quindi bisogna semplicemente esprimersi poi in finale un altro giorno, e l’obiettivo sarà dare tutto quello che ho“.

Il bilancio dell’italiano, conscio di dover fare un ultimo sforzo: “Una stagione, anche questa, che per me, comunque andrà a Tokyo, sarà da incorniciare: ci sarà sarà sicuramente l’esperienza per il mio futuro e sono contento di come è andata la mia stagione e di come sta andando. Adesso c’è da fare assolutamente qui, abbiamo lavorato per questi giorni, quindi bisogna solo rimanere concentrati. Ogni gara è a sé, oggi è stata così, potevo fare meglio decisamente, potevo piazzarlo in maniera diversa, però tra due giorni sarà un giorno diverso e darò tutto quello che ho, anche perché è l’ultima e voglio dare il massimo“.