Lorenzo Simonelli nella mischia dei 110 hs: promosso in semifinale ai Mondiali, Holloway in apnea. Regna l’incertezza

Lorenzo Simonelli si è qualificato alle semifinali dei 110 ostacoli ai Mondiali 2025 di atletica, chiudendo la propria batteria al terzo posto con il crono di 13.25 (0,6 m/s di vento contrario). Il Campione d’Europa è uscito molto bene dai blocchi di partenza (0.178 il tempo di reazione) e si è prodigato in un tonico spalla a spalla con il francese Just Kwaou-Mathey, trovando anche una buona ritmica tra le barriere. Il laziale ha toccato leggermente l’ultimo ostacolo ed è arrivato alle spalle del transalpino (13.25, ma due millesimi meglio dell’azzurro).

L’allievo di Giorgio Frinolli, già semifinalista nell’edizione iridata di Budapest 2023 e alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha subito all’esterno il sorpasso del fluido giamaicano Orlando Bennett, che ha primeggiato in 13.20 grazie a un buon finale. Il primatista italiano (13.05 lo scorso anno in occasione del trionfo continentale) dovrà chiaramente migliorarsi nella giornata di domani se vorrà meritarsi l’ingresso all’atto conclusivo e giocarsi qualcosa di importante in una specialità che potrebbe riservare delle sorpresa, il suo stagionale è il 13.18 corso a inizio agosto in occasione dei Campionati Italiani Assoluti a Caorle.

Nell’attesissima quinta batteria è sceso in pista sua maestà Grant Holloway, ma il Campione Olimpico e pluri Campione del Mondo non è al meglio della propria forma fisica: ha spinto per 60 metri ed era davanti con margine, poi si è inchiodato e ha chiuso al quarto posto in 13.27, subendo il sorpasso del giamaicano Tyler Mason (13.17), del giapponese Rachid Muratake (13.22) e del cinese Junxi Liu (13.23). Appare difficile che l’americano possa difendere il titolo e così l’incertezza regna sovrana nella lotta per il trono.

Lo statunitense Dylan Beard ha prevalso nella prima batteria in 13.28; lo svizzero Jason Joseph e il francese Wilhem Belocian hanno chiuso la seconda serie in 13.27; lo spagnolo Enrique Llopis ha avuto la meglio nella quarta (13.22), regolando il cinese Zhuoyi Xu (13.28) e soprattutto il quotatissimo statunitense Cordell Tinch (13.31).