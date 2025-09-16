Altri video
-
Waterpolo Preview: riparte la stagione della PN Trieste. Prime quattro e sogno Europa nel mirino
-
Sprint Zone Speciale Tokyo 2021: Jacobs shock: parla di ritiro! Scotti vola, Tamberi out
-
Minardi Day: Piola, Maglienti e Frangione raccontano la F1 di ieri e di oggi
-
MotoGP Misano COMMENTO LIVE: emozioni e spettacolo dopo la vittoria di Vietti in Moto2
Nella puntata odierna parleremo di quanto avvenuto nel weekend del Gran Premio di San Marino sul tracciato di Misano. Marco Bezzecchi vince la Sprint Race e dà filo da torcere a Marc Marquez anche nella gara lunga. Pecco Bagnaia, invece, vive un ennesimo weekend da dimenticare tra prestazioni vicine allo zero e una caduta nella gara lunga che getta sale sulla ferita del ducatista. Nella seconda parte della puntata, spazio alla Formula Uno con la preview del Gran Premio di Azerbaijan sul tracciato cittadino di Baku