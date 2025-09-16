Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

14 secondi fa

il

Nella puntata odierna parleremo di quanto avvenuto nel weekend del Gran Premio di San Marino sul tracciato di Misano. Marco Bezzecchi vince la Sprint Race e dà filo da torcere a Marc Marquez anche nella gara lunga. Pecco Bagnaia, invece, vive un ennesimo weekend da dimenticare tra prestazioni vicine allo zero e una caduta nella gara lunga che getta sale sulla ferita del ducatista. Nella seconda parte della puntata, spazio alla Formula Uno con la preview del Gran Premio di Azerbaijan sul tracciato cittadino di Baku

Argomenti correlati:
Pubblicità