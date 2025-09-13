Marcell Jacobs avanza in semifinale ai Mondiali. Fisico imballato, eliminazione eccellente per gli USA

Marcell Jacobs è tornato a calcare il rettilineo dello Stadio Nazionale di Tokyo, dove quattro anni fa si laureò Campione Olimpico dei 100 metri scrivendo una delle pagine più incredibili della storia dello sport tricolore. Il velocista lombardo si è presentato nella capitale giapponese con una sola gara disputata in stagionale all’aperto (10.30) a Turku, dopo aver dovuto fronteggiare diverse problematiche fisiche negli ultimi mesi ed essersi allenato in Cina nelle ultime settimane in vista dei Mondiali 2025 di atletica.

Dopo una partenza falsa di T’Mars McCallum, che ha messo ulteriore pressione agli atleti, il ribattezzato Messia dell’atletica italiana ha avuto un eccellente tempo di reazione (0.149) ma ha faticato in fase di accelerazione e si è un po’ piantato nelle battute iniziali della propria batteria. Il nostro portacolori è riemerso in corsia 2 e ha offerto un discreto lanciato, riuscendo a risalire nella seconda parte della prova e tagliando il traguardo in terza posizione con il crono di 10.20 (0,6 m/s di vento contrario).

I primi tre di ogni batteria e i tre migliori tempi di ripescaggio meritavano la qualificazione alle semifinali di domani: Marcell Jacobs è riuscito a superare il taglio, chiudendo alle spalle del nigeriano Israel Nikon (10.04) e del britannico Zharnel Hughes (10.06), ma prevalendo nei confronti dell’americano T’Mars McCallum (quarto posto con 10.25 per l’uomo che aveva brillato ai Trials di Eugene e che è stato eliminato).

L’azzurro avrà la forza per scendere nei pressi dei dieci secondi netti e cercare una complicata ammissione all’atto conclusivo? Il miglior crono del turno è stato siglato dal sudafricano Gift Leotlela (9.87), tutto facile per i grandi favoriti della vigilia: i giamaicani Oblique Seville (9.93) e Kishane Thompson (9.95), gli statunitensi Noah Lyles (9.95) e Kenneth Bednarek (10.01), il sudafricano Akani Simbine (10.02), il botswano Letsile Tebogo (10.07).