Marc Marquez cade nella Sprint a Misano: una parte del pubblico festeggia…

Non è stata la prima volta e non sarà neanche l’ultima. Si sapeva già alla vigilia del week end di Misano, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, che la presenza dello spagnolo Marc Marquez avrebbe diviso il pubblico presente in circuito. L’attuale leader della classifica mondiale qualche “scheletro nell’armadio ce l’ha”, pensando al confronto con Valentino Rossi in passato.

Il supporto per il “Dottore” è ancora distinguibile in MotoGP, specialmente quando si compete in Italia, e questo alimenta la contrarietà nei confronti dell’iberico di una parte dei supporters per seguire il fine-settimana. E così la Sprint Race odierna è stata l’occasione per dar libero sfogo a un dissenso sguaiato.

Ci si riferisce a quanto accaduto nel sesto giro della gara odierna. Marquez, partito dalla quarta casella, era riuscito subito a mettersi all’inseguimento del poleman, Marco Bezzecchi. Il romagnolo, in sella all’Aprilia, aveva cercato di forzare e di prendere un vantaggio sull’asso nativo di Cervera. Marc, però, è rimasto attaccato e metà della Sprint ha sferrato il suo attacco.

Poco dopo però, nella percorrenza di curva-15, l’anteriore della GP25 si è chiusa e lo spagnolo è finito in mezzo alla ghiaia senza conseguenze importanti sul suo fisico. Sprint però finita e un vero e proprio boato ha accolto il crash, con alcuni tifosi ripresi dalle telecamere a dedicare pensieri poco carini a Marquez. Si parla di dito medio e altre “dimostrazioni d’affetto”. Una reazione scomposta, affine agli stadi di calcio che qualche discussione tra gli appassionati la sta alimentando.

VIDEO CADUTA MARC MARQUEZ A MISANO



