Lorenzo Musetti parla chiaro a Chengdu: “Sono qui per vincere il torneo”

La voglia di chiudere il cerchio. Sono trascorsi circa tre anni dall’ultima affermazione nel massimo circuito internazionale e Lorenzo Musetti vuole interrompere il digiuno. Il toscano si è imposto quest’oggi nella seconda semifinale dell’ATP250 di Chengdu. Sul cemento cinese, Lorenzo ha nettamente sconfitto in 65′ di gioco il kazako Alexander Shevchenko per 6-3 6-1 e si è guadagnato per la seconda volta consecutiva l’accesso all’atto conclusivo di questo torneo.

Musetti disputerà la settimana finale in carriera a livello ATP, la seconda di questo 2025 dopo quella persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz a Montecarlo. In questa circostanza, il rivale sarà il cileno Alejandro Tabilo (n.112 del mondo), proveniente dalle qualificazioni e a segno nell’altra semifinale contro lo statunitense Brandon Nakashima.

“È stato il miglior match della settimana. Ho giocato rilassato, entrava ogni colpo che provavo. Non era facile contro un tennista che tira forte sul cemento. Mi è piaciuta la mia attitudine mentale, sono contento di come ho approcciato questo torneo“, ha dichiarato a caldo l’azzurro.

“Penserò subito alla finale. Sono venuto qui con un obiettivo: vincere il torneo. Lo scorso anno ci sono andato vicino. Con Tabilo sarà un match insidioso, cercherò di prepararla al meglio“, ha aggiunto il toscano. Non ci sono precedenti tra i due. Finale programmata domani a partire dalle ore 13.00 italiane.