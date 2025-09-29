Lorenzo Musetti beccato dal pubblico di Pechino dopo il suo ritiro: fischi e ‘buu’ all’uscita dal campo per il toscano

Si è conclusa nel peggiore dei modi l’avventura di Lorenzo Musetti nel torneo ATP500 di Pechino. L’azzurro è stato costretto al ritiro nei quarti di finale per un problema al gluteo. Una partita che era iniziata bene per il toscano, opposto al mancino americano Learner Tien. Musetti in controllo e meritatamente avanti nello score dopo aver vinto il primo set 6-4.

All’inizio del secondo parziale una fitta all’altezza del gluteo l’ha costretto a richiedere il MTO per consentire l’intervento del fisioterapista. Un dolore che ha condizionato nella prosecuzione del match il tennista italiano. Perso il secondo set 6-3 e sotto di due break (3-0) nel terzo, il classe 2002 del Bel Paese ha deciso di dare mano anzitempo al suo avversario e non rischiare di peggiorare la situazione.

Una decisione che ha avuto una reazione piuttosto dura del pubblico cinese. Fischi e buu, infatti, hanno accompagnato l’uscita dal campo di Lorenzo, visibilmente abbacchiato e amareggiato per quanto accaduto nel corso della sfida.

Sentimenti di disapprovazione da parte del pubblico per due ragioni. La prima da legare al fatto di aver voluto seguire ancora la partita fino alla fine e la seconda relativa a quanto avvenuto nel corso del match di primo turno tra Musetti e il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

Nel tie-break del secondo set, Musetti ha affossato un dritto non impossibile in rete e si è lasciato andare a uno sfogo di pura frustrazione contro un gruppo di spettatori: “Tossiscono sempre ‘sti caXXo di cinesi…“, le parole dell’azzurro che poco dopo ha fatto il verso a chi tossiva. Le reazioni da parte degli appassionati non sono mancate in senso negativo e allora l‘azzurro si è sentito in dovere di porgere le sue scuse prima via social e poi dopo aver concluso vittoriosamente la sfida contro il transalpino Adrian Mannarino.