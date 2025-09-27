Ryder Cup 2025: Europa sempre più padrona della situazione, 8,5-3,5 con McIlroy protagonista

Comincia bene anche la seconda giornata per il Team Europe in Ryder Cup 2025. Al termine dei foursome del mattino del Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, la situazione di punteggio vede la squadra capitanata da Luke Donald mettersi sempre più sulla strada buona contro gli USA di un Keegan Bradley che non riesce a trovare una quadra in attesa dei fourball. 8,5-3,5 il risultato finale.

Il canovaccio iniziale, in capo a un’ora, vede già gli europei trovarsi in posizione favorevole in tre match su quattro, e non passano che tre buche. L’unico sul quale ci sono delle difficoltà è il primo, in cui Bradley intuisce correttamente come a DeChambeau si debba affiancare Young: la combinazione dei due è vincente, e dopo 10 buche il duo USA è 3 Up su Fitzpatrick e Aberg, meno incisivi rispetto a ieri.

Il secondo match, quello di Rory McIlroy e Tommy Fleetwood, conferma la grande intesa che esiste tra i due. Solo la prima buca vede in vantaggio English e Morikawa, per il resto è un vero e proprio assolo di quelli che, già da prima di Bethpage, sono stati ribattezzati i Fleetwood Mac. Niente Albatross (per un crossover musica-golf), ma una fuga costante che li porta 4 Up nel giro di 8 buche, senza che ci sia particolare spazio dall’altra parte. Nel finale c’è il tentativo di reazione da parte del duo USA, anche per una leggera flessione dei due europei, ma ci pensa McIlroy a servire su un piatto d’argento a Fleetwood il putt che, alla 16, vale la vittoria del match.

Il terzo match, però, vede arrivare quello che è semplicemente il colpo della giornata. E giunge dopo che le prime due buche avevano dato a Rahm e Hatton un vantaggio di 2 Up, ripreso sostanzialmente in solitaria da Cantlay che si porta dietro Schauffele alla 5 e alla 7. Alla 8, però, Rahm fa qualcosa di stupefacente: dall’erba appena di fianco al bunker posto su un lato del green riesce a colpire in modo tale da finire direttamente in buca per un birdie, a questo par 3, che cambia la situazione. E regala tanta fiducia: i due di buca non ne perdono più una, vanno 2 Up alla 12 e, alla 16, è sempre lo spagnolo a regalare all’inglese il putt che vale il definitivo 3&2.

Dei confronti, il più complicato è quello finale. Spesso in controllo MacIntyre e Hovland, che approfittano di quella che sempre più appare come una specie di relazione impossibile tra Scheffler e questo tipo di match play, per quanto anche Henley ci metta del suo. I due europei vanno per due volte 2 Up, vengono ripresi alla 13 proprio da un putt non lontano dalla buca effettuato da Henley. A quel punto ci vuole un colpo strepitoso, ed è MacIntyre a realizzarlo alla 14 dando a Hovland il putt dalla corta distanza che vale l’1 Up all’Europa. La tensione diventa altissima, Hovland gioca un grande putt alla 17 per salvare l’1 Up, e d i fatto basta quello.

RISULTATI FOURSOME RYDER CUP 2025

4&2 Bryson DeChambeau/Cameron Young vs Matt Fitzpatrick/Ludvig Aberg

3&2 Harrish English/Collin Morikawa vs Rory McIlroy/Tommy Fleetwood

3&2 Xander Schauffele/Patrick Cantlay vs Jon Rahm/Tyrrell Hatton

Pari Russell Henley/Scottie Scheffler vs Robert MacIntyre/Viktor Hovland