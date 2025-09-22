LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: sfida al naturalizzato kazako per la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Alexander Shevchenko, valido per la semifinale dell’ATP 250 di Chengdu che il nostro azzurro torna a disputare per il secondo anno di fila, visto che nel corso della passata stagione è arrivato addirittura in finale, che poi perse contro Jerry Shang per 2-0 (7-6, 6-1). Quest’anno il toscano vuole rifarsi, con l’obiettivo di rigiocare la finale, per vincerla.

Il percorso di Musetti nel torneo è iniziato direttamente dal secondo turno, grazie al bye dovuto alla sua classifica che lo ha reso prima testa di serie nel torneo. L’azzurro ha esordito contro Dino Prizmic, contro il quale ha vinto 2-1 (7-5, 3-6, 6-2), mentre ai quarti di finale ha superato abilmente il georgiano Nikoloz Basilashvili, eliminato 2-0 (6-3, 6-3).

Per quanto riguarda Shevchenko, il russo naturalizzato kazako, al primo turno ha superato Gael Monfils 1-1 (6-7, 6-3, 1-0), con il francese che si è ritirato alla fine del primo game del terzo set. Agli ottavi di finale, invece, ha affrontato un altro tennista transalpino, Giovanni Mpetshi Perricard, battuto 2-1 (6-7, 7-6, 6-4), mentre ai quarti di finale ha eliminato il giapponese Taro Daniel, sempre 2-1 (7-6, 3-6, 6-2).

C’è stato solo uno scontro diretto tra Musetti e Shevchenko che risale al 2023: l’azzurro affrontò il kazako al secondo turno del Rolland Garros dell’anno poc’anzi citato, battendolo con un secco 3-0 (6-1, 6-1, 6-2). Ovviamente, è passato molto tempo, ma anche oggi, come all’ora, è il numero 2 d’Italia a partire favorito. La loro semifinale sarà la seconda in programma a Chengdu, con la giornata che inizierà alle 11.00 (orario italiano, in Cina saranno le 17.00) con la sfida tra Brandon Nakashima e Alejandro Tabilo che lotteranno per un posto in finale. Segui con noi il match di Musetti, grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!