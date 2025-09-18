LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: chi tra Bronzetti o Cocciaretto contro la temibile Kostyuk?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Ucraina, semifinale della Billie Jean King Cup 2025. A Shenzen (Cina) entra nel vivo la fase finale della storica competizione per nazioni: dopo aver sconfitto la Cina nei quarti l’Italia prova a proseguire la difesa del titolo contro la temibile formazione ucraina.

Il tie verrà aperto, come di consueto, dalla sfida tra le numero 2: da una parte ci sono le certezze di Illya Marchenko, dall’altra il rebus da risolvere di Tathiana Garbin. A meno di grosse sorprese il capitano ucraino si affiderà a Marta Kostyuk, numero 26 del mondo, nell’incontro inaugurale. Tanti dubbi invece per la prima singolarista azzurra con Garbin che dovrà scegliere tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Contro la Cina Garbin ha schierato, a sorpresa, la marchigiana che ha sconfitto in rimonta Yue Yuan per 4-6, 7-5, 7-5. La numero 91 del mondo dopo il titolo vinto a Bastad a luglio sulla terra battuta ha faticato ad ingranare sul cemento venendo eliminata al primo turno agli US Open. In questa stagione Bronzetti ha dimostrato di essere cresciuta sul duro come dimostrano gli ottavi di finale raggiunti a Cincinnati.

Indipendentemente dalla scelta azzurra Kostyuk sarà la favorita dell’incontro, ma la solidità non è mai stato il punto di forza dell’ucraina che spesso concede qualcosa alle sue avversarie. La scelta di Garbin potrebbe essere frutto anche dei precedenti: Cocciaretto ha giocato due volte contro l’ucraina, mentre Bronzetti non l’ha mai sfidata. Entrambi gli incontri tra Kostyuk e la marchigiana sono andati in scena nel 2023 sul cemento, ed in entrambi ha trionfato l’ucraina.

La sfida tra le numero 2 delle due nazionali aprirà il tie alle 11.00, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Ucraina, semifinale della Billie Jean King Cup 2025, con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!