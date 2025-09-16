Cocciaretto dopo il successo in BJK Cup: “Una grande rimonta! Brava a ribaltare una situazione difficile”

Elisabetta Cocciaretto centra un successo dal peso specifico notevole nei quarti della Billie Jean King Cup 2025. L’azzurra, infatti, ha piegato, non senza soffrire, la cinese Yue Yuan al termine di un match davvero durissimo. In questo modo la tennista marchigiana ha portato avanti l’Italia nel confronto diretto con le padrone di casa sul campo di Shenzhen. Una sfida durata quasi 3 ore (2:53 per l’esattezza) chiuso con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, nonostante la nostra portacolori si fosse trovata addirittura sotto 0-4 nel parziale decisivo con due break al passivo.

Al termine dell’incontro Elisabetta Cocciaretto ha raccontato le sue emozioni nel corso dell’intervista di rito sul campo: “È stato incredibile giocare di fronte a un pubblico speciale come questo, sapevo che sarebbe stata dura. C’era una certa tensione in campo e lei giocava in casa. Grazie al mio team e alla mia capitana sono riuscita a rimontare e a lottare fino all’ultima palla. È una grande sensazione esserci riuscita due volte nel secondo e nel terzo set”.

Una delle chiavi dell’incontro è arrivata nel secondo set, quando l’azzurra si è ritrovata sotto 0-4 e poi con due palle break da affrontare sull’1-4: “È stato un momento importante. Lei era molto aggressiva e io mi sono detta di provare a fare tutto quel che potevo fare per cercare di ribaltare quella situazione, senza pensare al risultato. Il mio team mi ha aiutato, così come il pubblico italiano qui presente”.

Ora toccherà a Jasmine Paolini provare a chiudere i giochi contro la Cina già dopo i match di singolare, evitando quindi il doppio decisivo. L’Italia va a caccia di un posto nelle semifinali della Billie Jean King Cup.