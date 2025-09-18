LIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una sua bestia nera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della semifinale di Billie Jean King Cup 2025 tra Italia ed Ucraina. Salvo enormi sorprese scenderanno in campo Jasmine Paolini ed Elina Svitolina in quello che potrebbe essere il match risolutivo. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici con l’azzurra sotto 2-0 dopo le sconfitte in tre set maturate in questa stagione agli Australian Open ed al Roland Garros.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento dopo aver portato alla squadra capitanata da Tathiana Garbin il punto della vittoria contro le padrone di casa della Cina. Numero 8 del ranking WTA la toscana in stagione ha vinto il 1000 di Roma e raggiunto la finale nel 1000 di Cincinnati. Semifinalista in quel di Miami e Stoccarda, l’azzurra vuole continuare a sorridere anche indossando la maglia della nazionale.

Dal canto suo Svitolina, trentunenne di Odessa, arriva alla semifinale a margine del successo in tre parziali sulla spagnola Badosa che ha concesso la vittoria alla sua compagine. Numero 13 del mondo l’ucraina nel 2025 si è issata fino ai quarti degli Australian Open, Indian Wells e Roma prima di aggiudicarsi il torneo sulla terra battuta di Rouen e giungere in semifinale al Roland Garros.

Il secondo singolare di Italia-Ucraina, semifinale di BJK Cup 2025, sarà il secondo incontro della serie a partire dalle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!