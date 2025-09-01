Dove vedere in tv Italia-Spagna, Europei basket 2025: orario, programma, streaming

La seconda settimana degli Europei 2025 comincerà, per l’Italia, con uno degli scontri più classici in assoluto: quello con la Spagna. Quello che, a livello continentale, è stato finale per due volte (Nantes 1983 e Parigi 1999, le due grandi gioie azzurre).

Le situazioni sono diverse: la Spagna è sostanzialmente a fine ciclo, con Sergio Scariolo alle ultime volte sulla panchina iberica prima di approdare al Real Madrid. L’Italia, invece, al di là della prossima fine dell’era Danilo Gallinari, sta vedendo arrivare una nuova generazione, che parte da Matteo Spagnolo ed evolverà molto nei prossimi 5-6 anni. Intanto c’è la 69a sfida, con un bilancio che dice 42-26 in uno storico che data fino al 1950.

La sfida tra Italia e Spagna si giocherà domani alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su in chiaro su Rai2, nonché su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, EUROPEI BASKET 2025

Martedì 2 settembre

Ore 20:30 Italia-Spagna – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA, EUROPEI BASKET 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 in chiaro, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport