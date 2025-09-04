BasketSport in tv
Tabellone Europei basket 2025: accoppiamenti dagli ottavi alla finale, calendario, orari, tv
Comincia il trasferimento a Riga, comincia la fase a eliminazione diretta degli Europei 2025. Il basket continentale si prende nove giorni per decidere quale sarà la squadra Campione d’Europa. Ne sono rimaste in 16, e al traguardo ne arriverà una sola.
In alto il derby baltico, Lituania-Lettonia, che porta potenzialmente dritti di fronte alla Grecia, se batterà Israele. Turchia-Svezia sembra davvero molto favorevole a una delle squadre più impressionanti della prima fase; incerta Polonia-Bosnia Erzegovina. Nella parte bassa Germania-Portogallo appare chiaramente a favore dei tedeschi, mentre avrà tanto fascino Italia-Slovenia. Serbia-Finlandia sarà il tentativo di Markkanen di fermare Jokic e compagni, mentre la Francia dovrà recuperare le proprie certezze con la Georgia.
Gli Europei di basket 2025, noti come Eurobasket 2025, continueranno da sabato 6 a domenica 14 settembre. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Basket (canale 205) come canale di riferimento e passaggi su Sky Sport Uno (201). Le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro su Rai2; anche la finale andrà in chiaro ed è al momento programmata su RaiSport. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per vivere al meglio l’evento.
CALENDARIO EUROPEI BASKET 2025
Ottavi di finale
Sabato 6 settembre
Ore 11:00 Turchia-Svezia
Ore 14:15 Germania-Portogallo
Ore 17:30 Lituania-Lettonia
Ore 20:45 Serbia-Finlandia
Domenica 7 settembre
Ore 11:00 Polonia-Bosnia Erzegovina
Ore 14:15 Francia-Georgia
Ore 17:30 Italia-Slovenia
Ore 20:45 Grecia-Israele
Lunedì 8 settembre – Giorno di riposo
Quarti di finale
Martedì 9 settembre
Orari da allocare: 16:00, 20:00
Vincente LTU-LAT-Vincente GRE-ISR (Game 69)
Vincente TUR-SWE-Vincente POL-BIH (Game 70)
Mercoledì 10 settembre
Orari da allocare: 16:00, 20:00
Vincente GER-POR-Vincente ITA-SLO (Game 71)
Vincente SRB-FIN-Vincente FRA-GEO (Game 72)
Giovedì 11 settembre – Giorno di riposo
Semifinali
Venerdì 12 settembre
Orari da allocare: 16:00, 20:00
Game 73 W69-W70
Game 74 W71-W72
Sabato 13 settembre – Giorno di riposo
Domenica 14 settembre
Ore 17:00 Finale 3°-4° posto
Ore 20:00 Finale 1°-2° posto
PROGRAMMA EUROPEI BASKET 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 (Italia), RaiSport (finale; può variare con l’Italia), Sky Sport Uno (201, partite scelte), Sky Sport Basket (205, partite scelte)
Diretta streaming: RaiPlay (Italia, finale), SkyGo, Now (partite scelte), DAZN (tutte le partite)
Diretta Live testuale: OA Sport