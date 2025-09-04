Italia-Slovenia, Europei basket 2025: orario ottavi di finale, tv, programma, streaming

A due anni di distanza dalla sfida dei Mondiali 2023 che è stata anche l’ultima partita di Gigi Datome, Italia-Slovenia torna a valere qualcosa. Anzi, molto: è ottavo di finale degli Europei 2025. Il basket azzurro, in sostanza, ha di nuovo a che fare con Luka Doncic.

Ma la differenza tra quella Slovenia e questa è che nel 2025 il team del Paese nostro confinante ha meno armi. O meglio, ha sempre Doncic che nel frattempo realizza o va vicino a triple doppie varie, ma dietro, se non c’è l’ispirazione di Prepelic in chiave realizzativa, di problemi ne ha parecchi, soprattutto dovuti alle assenze. Per contro, l’Italia arriva in fiducia: quattro vittorie di fila, il successo in volata sulla Spagna e la prospettiva di tornare a ranghi completi con il rientro di Saliou Niang.

L’ottavo tra Italia e Slovenia si giocherà domenica 7 settembre alle ore 17:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su in chiaro su Rai2, nonché su Sky Sport Basket (205; da definire l’uso di Sky Sport Uno) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA, EUROPEI BASKET 2025

Domenica 7 settembre

Ore 17:30 Italia-Spagna – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA, EUROPEI BASKET 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 in chiaro, Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport