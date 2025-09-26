LIVE Italia-Cechia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale degli Europei di baseball 2025 tra Italia e Cechia. Gli azzurri vanno a caccia della finalissima dopo aver eliminato di giustezza la Germania. Sfida non banale contro la compagine boema, bisognerà alzare una volta in più il livello mostrato finora nella manifestazione continentale.

Coach Francisco Cervelli tiene alta la concentrazione dei suoi a partire ovviamente dai pitcher. Dopo l’ottima prova offerta nei quarti di finale Quattrini si candida a partire nuovamente titolare, con Artitzu in grado di farsi trovare pronto all’occorrenza e Bassani arta da giocare nelle fasi caldissime dell’incontro. Servirà un’accelerata alla battuta, settore in difficoltà al cospetto dei teutonici.

Ben 10 le valide siglate dagli azzurri nei quarti di finale, ma appena un punto concretizzato. Angioi, Batista, Carrera, Lasaracina, Guevara e compagni dovranno attaccare i lanci avversari, rischiando anche di subire qualche strike di troppo contro una selezione che marca punti ma concede anche a livello difensivo. Cechia che dopo aver perso per 8-1 all’esordio contro la Germania, si è poi rifatta con gli interessi demolendo dapprima Spagna (9-1), poi Svezia (10-0). Ai quarti il team guidato da Chadim ha superato per 4-3 Israele.

La semifinale degli Europei di baseball 2025 tra Italia e Cechia inizierà alle 15.00.