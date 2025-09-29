Quando la prossima sfida Sinner-Alcaraz? Gli scenari a Shanghai e la possibile data

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati cinque volte nel corso di questa stagione, sempre in finale: lo spagnolo ha prevalso in quattro occasioni (Internazionali d’Italia, Roland Garros, Masters 1000 di Cincinnati e US Open), mentre l’italiano ha dettato legge a Wimbledon. L’iberico ha anche scalzato il fuoriclasse altoatesino da numero 1 del mondo dopo essersi imposto nell’ultimo Slam della stagione e con il successo conseguito sul cemento di Flushing Meadows a New York si è issato sul 10-5 per quanto concerne i precedenti sul circuito maggiore.

Il testa a testa tra i due fenomeni attuali del tennis internazionale sta affascinando tutti gli appassionati ed è ormai diventata un’abitudine, come testimoniano i tre atti conclusivi di fila a livello di Slam. Quando si potrebbero trovare nuovamente uno di fronte all’altro? Sinner e Alcaraz potrebbero affrontarsi nella finale del Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena domenica 12 ottobre sul cemento della località cinese. Il tabellone del torneo è stato sorteggiato nella mattinata odierna e chiaramente il numero 1 e il numero 2 del mondo sono dalle parti opposte.

Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente del confronto tra il tedesco Daniel Altmaier e un qualificato, poi al terzo turno l’incrocio da non sottovalutare contro l’olandese Tallon Griekspoor o lo statunitense Jenson Brooksby, mentre agli ottavi si potrebbe palesare un duello con il kazako Alexander Bublik o il ceco Tomas Machac e ai quarti potrebbe trovarsi di fronte lo statunitense Taylor Fritz o il danese Holger Rune. Semifinale durissima contro il serbo Novak Djokovic, favorito nello spicchio in cui sono presenti anche il norvegese Casper Ruud, Flavio Cobolli, il russo Andrey Rublev e lo statunitense Ben Shelton.

Carlos Alcaraz incrocerà al secondo turno il vincente del confronto tra lo statunitense Learner Tien e il serbo Miomir Kecmanovic, per poi meritarsi con buona probabilità il britannico Cameron Norrie (favorito contro Arthur Cazaux o Pedro Martinez). In un potenziale ottavo di finale potrebbe vedersela con il russo Daniil Medvedev, che attende il padrone Yibing Wu o un qualificato prima dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina o di Matteo Arnaldi (esordio con un qualificato).

Quarto di finale tutt’altro che impossibile per il numero 1 del mondo, visto che le teste di serie con cui è in collisione sono l’australiano Alex de Minaur, lo statunitense Brandon Nakashima, il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Karen Khachanov. In un’eventuale semifinale potrebbe trovarsi di fronte il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) o anche Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding.