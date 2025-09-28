L’Italia vince i Mondiali di volley ma non è la n.1 del mondo! Il paradosso del ranking FIVB

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 nella finale andata in scena a Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale si è imposta in terra asiatica, regolando la compagine di Chicco Blengini nell’atto conclusivo dopo aver battuto per 3-0 l’Ucraina, l’Argentina, il Belgio e la Polonia. Gli azzurri hanno saputo confermarsi sul trono iridato dopo il trionfo di tre anni fa a Katowice, chiudendo nel miglior modo possibile una splendida estate che in precedenza aveva portato in dote il secondo posto in Nations League (finale persa contro i biancorossi di Wilfredo Leon).

Negli ultimi quattro anni, sotto la guida del CT Fefé De Giorgi, si sono conseguiti risultati stellare: due Mondiali (2022 e 2025) e un sigillo agli Europei (2021), un secondo posto nella rassegna continentale (2023), la quarta piazza alle Olimpiadi di Parigi 2024 e un atto conclusivo perso in Nations League. L’Italia si è confermata Campionessa del Mondo, ma non è la numero 1 del mondo: questo è il paradosso del ranking FIVB stilato al termine della rassegna iridata che si è conclusa con il trionfo di Simone Giannelli e compagni.

La graduatoria internazionale viene redatta secondo un algoritmo complesso che prevede che una Nazionale possa perdere o guadagnare punti a seconda di una vittoria o di una sconfitta, del punteggio dell’incontro, della caratura dell’avversaria e dell’importanza dell’evento in cui ha luogo. Le amichevoli non vengono prese in considerate.

L’Italia occupa la seconda posizione con 385,02 punti. La Polonia, sconfitta in semifinale dagli azzurri e poi capace di conquistare il bronzo, svetta al comando con 390,96 punti. Decisamente più distanti il Brasile (338,40) e la Francia (328,22), che pagano l’eliminazione nella fase a gironi. Quinta piazza per gli USA davanti alla Slovenia, al Giappone, all’Argentina, alla Bulgaria e al Canada.

RANKING FIVB VOLLEY MASCHILE (top-10, al 28 settembre 2025)

1. Polonia 390,96

2. Italia 385,02

3. Brasile 338,40

4. Francia 328,22

5. USA 324,35

6. Slovenia 303,61

7. Giappone 294,77

8. Argentina 269,00

9. Bulgaria 261,30

10. Canada 252,99