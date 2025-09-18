Lewis Hamilton fiducioso: “Ho trovato qualcosa sulla macchina, voglio confermarlo a Baku”

Lewis Hamilton mantiene i piedi per terra, ma si dimostra carico, nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Baku il pilota inglese proverà a scuotersi dopo una stagione che, per il momento, lo ha visto raramente nel ruolo di protagonista.

Il pilota sette volte campione del mondo proverà a combattere con la sua SF-25 , una macchina che proprio non riesce a utilizzare. Dall’altra parte, invece, vedremo una McLaren che, ancora una volta, partirà con il ruolo di chiara favorita. La Ferrari, dopo un weekend di Monza non propriamente scintillante, proverà a scuotersi, inserendosi nella battaglia assieme a Max Verstappen e Mercedes.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota della scuderia di Maranello ha fatto le sue previsioni del weekend: “Una vittoria? Penso che per il team sia un po’ inverosimile. Nel mio caso idea, visto che sono stato sempre sesto, settimo o ottavo per gran parte della stagione. Mi piacerebbe salire sul podio per la squadra, prima o poi. Charles ne ha conquistati quattro o cinque”.

L’inglese prosegue: “Mi sento ottimista in vista del weekend. Sento di aver trovato un paio di cose sulla vettura, e ora devo lavorare per sfruttarle. Quindi spero davvero che questo weekend possa essere l’inizio di una nuova stagione. Guidare davanti ai tifosi a Monza è stata una vera e propria carica di energia e la porterò anche a Baku”.