F1, Max Verstappen: “Non so cosa aspettarmi, ma non abbiamo nulla da perdere”

Dare fastidio laddove si può, insinuarsi al vertice, dimostrare di essere sempre e comunque il migliore, anche se non la macchina più performante. Cambia luogo, ma il mantra di Max Verstappen resta sempre immutato. Dopo il trionfo a Monza, l’olandese si prepara ad affrontare un altro appuntamento da protagonista: il GP dell’Azerbaijan, atto numero diciassette del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il tracciato cittadino di Baku.

Stiamo parlando di un circuito molto particolare che, in passato, ha spesso sorriso alla Red Bull. Il detentore del titolo infatti trionfò in terra azera nel 2022, mentre l’ex teammate Sergio Perez si impose nel 2021 e nel 2023. L’anno scorso invece la spuntò la McLaren di Oscar Piastri. Difficile prevedere cosa succederà questa volta, anche se il nativo di Hasselt sembra intenzionato a mordere ancora, così come già dichiarato nella sue parole pronunciate durante il classico media day del giovedì.

“Aspettiamo e vediamo. Non lo so nemmeno io – ha detto Verstappen – Monza è stato ovviamente un ottimo risultato per noi, una grande spinta per tutti e sono entusiasta di essere qui, per vedere quanto possiamo essere competitivi su questa pista. È molto difficile dirlo. Anche con la nostra macchina abbiamo fatto dei buoni passi avanti, ma dobbiamo aspettare come si comporterà su una pista come questa, che è ovviamente molto diversa da Monza. Da parte mia, mi concentro solo su me stesso”.

Verstappen ha quindi chiosato: “So di non essere realmente in quella lotta per il campionato, quindi come squadra cerchiamo di vedere queste gare come opportunità per ottenere il massimo. Non abbiamo nulla da perdere. Naturalmente vogliamo affrontare ogni fine settimana per cercare di salire sul podio e questo è ovviamente l’obiettivo qui“.