Leclerc e Vasseur non vanno in scia per le qualifiche a Monza…Approccio aggressivo per la gara

Non è la prima volta e probabilmente non sarà neanche l’ultima che Charles Leclerc e Frederic Vasseur espongano delle posizioni ai microfoni discordanti. Nel corso di una stagione di F1 che la Ferrari ha vissuto tra tanti punti di domanda, legati per lo più a una macchina che non ha le prestazioni attese, le chiavi di lettura del pilota e del Team Principal si sono rivelate spesso non coincidenti.

È il caso delle qualifiche di Monza. Leclerc ha concluso al quarto posto, nella giornata in cui il time-attack ha premiato l’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti alle due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. Quarto il monegasco che, a detta sua, ha estratto tutto il potenziale della monoposto.

“Il mio primo giro è uno di quelli che passano un po’ sotto anonimato, perché alla fine mi è valso solo la P4, ma è stato veramente un bel giro. Ero molto contento. La quarta posizione era il massimo che potevamo ottenere“, ha sottolineato Leclerc. Ed ecco la vicenda di cui parlare. Avrebbe potuto far comodo la scia di Lewis Hamilton, penalizzato di cinque posizioni in griglia per la condotta a Zandvoort e quindi nella possibilità di farlo.

“La questione scia si sarebbe potuta gestire diversamente. Però è andata così“, ha dichiarato Charles. Un’affermazione diversa da quella di Vasseur, il quale ha parlato di piena condivisione da parte di Leclerc nel non chiedere la scia e sfruttare solo la sua macchina, per non andare a sacrificare il rendimento del compagno di squadra.

Ne parleranno nelle segrete stanze, in un GP che per la vittoria appare complicato, noto che il jolly dell’anno passato sarà difficile da replicare dal punto di vista strategico. Ferrari ha puntato su tanta velocità in rettilineo, ma bisognerà vedere il degrado delle gomme. Non resta che attendere.