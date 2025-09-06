F1, Lando Norris: “Non sono sorpreso dalla pole di Max, la gara è il nostro punto di forza”

Si è da poco conclusa la qualifica del Gran Premio d’Italia 2025, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sullo storico circuito dell’Autodromo di Monza, la pole position è stata conquistata da Max Verstappen al termine di un giro fantastico concluso con il crono di 1:18.792, nuovo record della pista. Quinta partenza al palo per il quattro volte campione del mondo, la seconda a Monza.

Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris che si ferma a soli 77 millesimi dall’olandese. Terzo posto per l’altra monoposto papaya di Oscar Piastri. Il leader del Mondiale paga, al termine del Q3, 190 millesimi dalla pole. Quarta piazza per Charles Leclerc a 215 millesimi da Verstappen. Subito dietro Lewis Hamilton (+0.332) che, in virtù della penalità di cinque posizioni, partirà decimo.

Completano poi la top 10 George Russell (+0.365), Andrea Kimi Antonelli (+0.408), Gabriel Bortoleto (+0.598), Fernando Alonso (+0.632) e Yuki Tsunoda (+0.727). È quindi Max Verstappen il poleman del Gran Premio d’Italia, seguito dalle due McLaren. Lando Norris, secondo domani in griglia, si è così espresso ai microfoni di F1 Tv: “Non sono tanto sorpreso della pole di Max, è andato forte tutto il weekend, non ci si può mai sorprendere di lui”.

“Per me è stata una buona sessione, anche con tanti alti e bassi e forse troppi errori. Però alla fine sono riuscito a mettere insieme tutto all’ultimo giro e per questo sono contento. Valuto sempre il mio risultato su come ho guidato, oggi non ho guidato al meglio però il secondo posto non è male anche se volevo partire davanti a tutti. Domenica siamo sempre veloci ed è il nostro punto di forza ma dovrò passare Max ed è sempre una grande sfida”, ha poi concluso il britannico.