F1, Lewis Hamilton: “Oggi abbiamo fatto il massimo. In gara voglio entrare nella top5”

Lewis Hamilton è concentrato al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota del team Ferrari ha chiuso in quinta posizione che, vista la penalità che gli è stata comminata a Zandvoort, sarà costretto a retrocedere in decima. Un sabato che aveva un po’ illuso il sette volte campione del mondo, ma la Q3 non ha dato le conferme attese.

La pole position è andata ad uno straordinario Max Verstappen con il tempo di 1:18.792 con appena 77 millesimi di vantaggio su Lando Norris e 190 su Oscar Piastri. Quarta posizione per Charles Leclerc a 215, quinta proprio per Lewis Hamilton a 332, quindi sesto George Russell a 365. Settima posizione per Andrea Kimi Antonelli a 408, ottava per Gabriel Bortoleto a 598, nono Fernando Alonso a 632, quindi chiude la top10 Yuki Tsunoda a 727.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Io spero sempre in qualcosa di meglio ma oggi sapevamo che avevamo un buon passo ma un passo da quarta, quinta o sesta posizione. Sapevamo qual era la nostra situazione e penso che oggi abbiamo fatto il meglio che potessimo fare”.

Ultima battuta sulla gara di domani che scatterà alle ore 15.00: “Cosa posso fare? Direi che cercherò di entrare nella top5 ma sarà molto dura perchè anche gli altri sono molto veloci. Anche le Mercedes che mi trovo davanti e saranno complicate da passare”.