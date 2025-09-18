Laver Cup 2025: San Francisco ospita l’ottava edizione del torneo esibizione, l’Europa punta al bis

Il conto alla rovescia è terminato. È ormai tutto pronto per l’inizio di un appuntamento che rappresenta una piacevole consuetudine del calendario del grande tennis internazionale. La Laver Cup 2025, trasposizione tennistica della Ryder Cup di golf, prende il via domani e si concluderà domenica 21.

Il torneo esibizione, giunto all’ottava edizione, contrappone, in una serie di entusiasmanti confronti all’ultimo punto, le formazioni di Europa e Resto del Mondo. Nel rispetto della sistematica alternanza tra i continenti, la sede dell’affascinante tre giorni di gare cambia con il passaggio da Berlino a San Francisco.

La formula della competizione è invariata con la disputa di tre singolari e un doppio venerdì e sabato, mentre domenica il calendario proporrà un doppio e tre singolari. I match del primo giorno assegnano un punto per ogni vittoria, quelli del secondo due punti, quelli del terzo tre. Conquista la vittoria la formazione che supera per prima quota 12. I primi due giorni prevedono sessione diurna e serale, domenica si giocherà solamente nel pomeriggio.

Cambia la guida tecnica delle due squadre: sulla panchina del Team Europe ci saranno Yannick Noah e il vice Tim Henman, su quella del Team World, Andre Agassi e il vice Pat Rafter. I vincitori dello scorso anno si affidano a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik, Flavio Cobolli. Il ceco Tomas Machac sarà la riserva della formazione europea.

Sul versante opposto il Team World schiera Taylor Fritz (Stati Uniti), Alex de Minaur (Australia), Francisco Cerundolo (Argentina), Alex Michelsen (Stati Uniti), João Fonseca (Brasile) e Reilly Opelka (Stati Uniti). Nel ruolo di riserva ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. La formazione capitanata dall’ex numero uno del mondo farà di tutto per riscattare la sconfitta dello scorso anno. La rimonta finale degli europei a Berlino era stata certificata dalle vittorie pesanti di Alcaraz e Zverev.