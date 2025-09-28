Chi sarà la prossima avversaria di Jasmine Paolini a Pechino? Insidia ceca a sorpresa

Jasmine Paolini ha sfatato il tabù Sofia Kenin e si è qualificata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-0 contro la statunitense e proseguendo così la propria avventura sul cemento della capitale cinese. La numero 8 del mondo, reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup insieme alle compagne di Nazionale, si è fatta largo del tabellone e al prossimo turno partirà con i favori del pronostico.

La numero 6 del tabellone incrocerà la scatenata ceca Marie Bouzkova, capace di superare due giocatrici di rilievo come la polacca Magda Linette e la russa Veronika Kudermetova. Chi è la prossima avversaria di Jasmine Paolini? La 27enne aveva incominciato il torneo da numero 52 del mondo, ma grazie ai successi conseguiti negli ultimi giorni ha scalato virtualmente undici posizioni nel ranking WTA. La nativa di Praga vanta i quarti di finale a Wimbledon nel 2022 e i terzi turni al Roland Garros (2024 e 2025) e agli US Open (2023).

La ceca è stata anche numero 24 della graduatoria internazionale alla fine del 2022 e in carriera ha vinto due tornei (i WTA 250 nella sua città natale, nel 2022 e nel 2025). Lo scorso anno Bouzkova perse la finale del WTA 500 di Washington contro la spagnola Paula Badosa dopo essersi imposta nel primo set. Non ci sono precedenti tra Jasmine Paolini e la ceca, ufficialmente più alta di diciassette centimetri (163 contro 180) rispetto alla toscana. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra la ceca e la vincente della sfida tra la cinese Zhang e la statunitense Anisimova.