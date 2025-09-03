Italian Baseball Series: San Marino strapazza Parma in gara-1, decisivo un big inning ad inizio match

Cominciano nel segno di San Marino le Italian Baseball Series 2025. La compagine della Serenissima si è infatti imposta nella gara-1 delle Finali scudetto, battendo Parmaclima per 16-6 grazie ad un incredibile big inning maturato nella seconda ripresa.

Dopo un primo turno di assestamento i padroni di casa hanno preso subito il largo, sfruttando una hit by pitch di Di Fabio, un singolo d Batista de Jesus, un doppio di Martin (due punti), un altro singolo di Helder, un’altra hit by pitch di Diaz Diaz, oltre che una base su ball di Celli e un singolo al centro di Di Fabio.

Poi, al terzo, San Marino aumenta ancora il proprio vantaggio mettendo a referto quattro punti con un fuoricampo di Pieternella Vargas. Parmaclima incassa il colpo e, dopo due round terminati con un nulla di fatto, tenta di rientrare in partita: detto-fatto: al sesto infatti i detentori del titolo muovono il tabellino segnando cinque sigilli per via del singolo a destra di Gonzalez Sanamè, di un homers di Geraldo Garcia ed un altro singolo di Ascanio Mendez. San Marino però non ci sta e, una volta passata in attacco, firma il 15-5 con un doppio a destra di Helder. Una volta arrivata al settimo, Parma accorcia un minimo le distanze con un singolo di Geraldo Garcia, non riuscendo però a ricucire il gap.

La squadra della Serenissima ha infine la possibilità di aggiungere il sedicesimo punto al suo parziale, chiudendo così i giochi ad una disputa cominciata in totale e discesa e ben gestita nel corso degli inning.