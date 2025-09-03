Baseball, i preconvocati dell’Italia per gli Europei 2025: le prime scelte di Francisco Cervelli

Verso gli Europei 2025 di baseball, con il primo passo ufficiale, quello della pubblicazione dell’elenco dei preconvocati per il raduno che scatterà il 10 settembre e si svilupperà fra Codogno e Piacenza, nella quale peraltro si giocherà anche l’Italian Baseball Week.

Il manager Francisco Cervelli, insieme al suo staff tecnico, nel quale spicca anche la presenza del pitching coach Alessandro Maestri, ha compiuto le sue scelte: 26 elementi, che poi diventeranno 24 per finalizzare il tutto nel secondo momento di ritrovo a Senago, località alle porte di Milano che successivamente ospiterà la prima parte (qualificazione) della kermesse continentale (dal 20 al 24 settembre), antipasto di quello che succederà poi a Rotterdam (Paesi Bassi) per il secondo e decisivo turno (fino al 27 settembre).

Le date da cerchiare, per il momento, sono quelle del 12, 13 e 14 settembre, quando gli azzurri si misureranno con la Nazionale della Cechia e contro la selezione statunitense dei Globetrotters USA. Nell’elenco dei convocati, riportato integralmente di seguito, sono presenti, fra gli altri, Mattia Aldegheri ed Alex Bassani, e con loro altri 11 lanciatori, ed i catcher Giaconino Lasaracina ed Alberto Mineo.