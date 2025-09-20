Italia-Svizzera oggi, Europei baseball 2025: orario, programma, tv, streaming

Finalmente ci siamo. Oggi, sabato 20 settembre, si gioca Italia-Svizzera, primo impegno della Nazionale ai Campionati Europei 2025 di baseball collocata all’interno del Gruppo C di scena tra le mura amiche di Novara. Occasione importante per gli azzurri, motivati a cancellare quanto successo lo scorso anno, quando uscirono fuori al primo girone.

La compagine tricolore prenderà parte alla rassegna continentale con qualche defezione importante. Il manager Francisco Cirvelli ha infatti deciso di rinunciare a profili come quelli di Samuele Gamberini e Claudio Scotti, entrambi out per problemi fisici. Fuori dalla rosa dei convocati anche Manuel Santana, mentre sarà della partita Javier Josè Fandino Hidalgo.

L’obiettivo è chiaro: migliorare il nono posto segnato lo scorso anno, con la speranza di arrivare più avanti possibile in una competizione che ha riservato molto spesso grandi sorprese. Proprio per questo, non sarà da sottovalutare la formazione elvetica, motivata a compiere una sfida alla pari e di livelllo.

I Campionati Europei di softball saranno visibili integralmente attraverso la piattaforma streaming a pagamento baseballeurope.tv. Al momento non è prevista alcuna trasmissione televisiva in diretta. Di seguito i dettagli.

CALENDARIO EUROPEI BASEBALL 2025 OGGI

Sabato 20 settembre

15:30 Italia-Svizzera (gruppo C, Novara)

PROGRAMMA EUROPEI BASEBALL 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv