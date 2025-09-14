Baseball: USA trionfatori nei Mondiali Under 18. Italia nona

Si sono conclusi a Okinawa i Mondiali di baseball a livello Under 18. La vittoria è appannaggio degli Stati Uniti, che nella finale sconfiggono per 2-0 il Giappone. Decisivi un singolo di Jaden Jackson nel quarto inning con Schumaker a raccogliere il punto e la volata di sacrificio dello stsso Schumaker in grado di spingere Ruiz a casa nella quinta ripresa. Coleman Borthwick è stato nominato MVP.

Il terzo posto è di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan), che sconfigge la Corea del Sud per 3-2 al termine di una sfida che è rimasta decisamente accesa soprattutto negli ultimi inning. Decisivo in questo caso un singolo di Ting-Yi Jiang sul quale Sheng-En Zeng segna su ostruzione della difesa.

Avevamo lasciato l’Italia con l’1-4 nella fase a gironi, stante l’unica vittoria ottenuta con il Sudafrica. Ebbene, gli azzurri sono poi riusciti a battere, nel Placement Round disputato spesso a Itoman City, la Germania per 4-2 e la Cina per 6-3. Poi è arrivato il ritorno a Okinawa, e con esso anche la sconfitta per 3-12 al cospetto dell’Australia, ma il nono posto, date le condizioni di partenza, va tenuto in considerazione valida.

Da quando la manifestazione ha assunto il nome di Mondiali Under 18, gli USA hanno vinto sei titoli, non conquistando solo quelli del 2019 (Cina Taipei) e del 2023 (Giappone). Quandoo si chiamavano Mondiali junior (1981-2010) la dominatrice è stata Cuba. Mai nella storia una selezione europea è riuscita a conquistare una medaglia.