Italia-Francia oggi, Europei hockey pista 2025: orario semifinale, tv, programma, streaming
Venerdì 5 settembre, alle ore 20.00, l’Italia si giocherà una parte importantissima degli Europei 2025 di hockey pista andando a vivere una semifinale molto molto incerta contro la Francia.
Si riparte dopo il netto successo di ieri per 10-0 contro la Svizzera, nei quarti, ma anche dal ko patito proprio contro la Francia, un paio di giorni fa, nella terza e ultima partita della fase a gironi (1-2). Come sempre quando si parla dei Bleus attenzione ai 3 fratelli: Carlo, Roberto e Bruno. In palio c’è un posto per la finalissima: o contro la Spagna o contro il Portogallo.
Il match valido per la semifinale degli Europei 2025 di hockey su pista fra Italia e Francia, in programma quest’oggi – 5 settembre – inizierà alle ore 19.00. La partita sarà visibile in diretta streaming su World Skate Europe TV. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale dell’incontro.
CALENDARIO EUROPEI HOCKEY PISTA 2025
Venerdì 5 settembre – Paredes (Portogallo)
Ore 19.00 Italia-Francia – Diretta streaming su World Skate Europe TV
PROGRAMMA EUROPEI HOCKEY PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: World Skate Europe TV
Diretta Live testuale: OA Sport.