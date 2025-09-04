Hockey pista: definiti i quarti di finale degli Europei 2025. L’Italia trova la Svizzera

La fase a gironi degli Europei 2025 di hockey su pista è ufficialmente andata in archivio. Fra Girone A, quello delle teste di serie, e Girone B, quello delle squadre di “seconda fascia”, ecco come sono andate le cose mercoledì 3 settembre e come si è definita la griglia dei quarti di finale che scatteranno da domani, giovedì 4 settembre.

Girone A

Italia-Francia 1-2

Portogallo-Spagna 1-3

Classifica Girone A: Spagna 9, Francia 6, ITALIA 3, Portogallo 0

Girone B

Andorra-Austria 7-2

Svizzera-Germania 3-3

Classifica Girone B: Andorra 7, Svizzera 3, Germania 2, Austria 2

Tabellone quarti di finale e incroci per le semifinali

Parte Alta

Italia-Svizzera (h 12.00 italiane – 4 settembre)

Francia-Germania (h 16.00 italiane – 4 settembre)

Parte Bassa

Spagna-Austria (h 19.00 italiane – 4 settembre)

Portogallo-Andorra (h 22.45 italiane – 4 settembre)