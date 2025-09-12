Hockey pista, la finale degli Europei femminili sarà tra Spagna e Portogallo

Adesso è ufficiale. L’atto finale dei Campionati Europei 2025 di hockey su pista, competizione in fase di svolgimento in quel di Paredes, vedrà affrontarsi la Spagna ed il Portogallo. Il responso è arrivato al termine della giornata odierna, dove si sono disputate le semifinali.

Come sappiamo, l’Italia ha dovuto cedere il passo alle lusirane, arrendendendosi per 4-3 dopo una sfida davvero avvincente.

La compagine iberica invece nel pomeriggio ha silurato con un mortifero 6-0 la Francia, rendendosi artefice di una partita dominata in lungo ed in largo, affidandosi alle reti di Solè (14:30, 11:04 primo tempo), Blackman (9:30 primo tempo), Gonzalez Piquero (24:50 secondo tempo, 4:57 secondo tempo), Sanjurlo Riquelme (21:15, secondo tempo).

Domani, sabato 13 settembre, alle 16:00 italiane si affronteranno nella finalina Francia ed Italia. La finale invece tra Spagna e Portogallo sarà invece alle 18:00 .