Il sestetto ideale e il Dream Team dei Mondiali di volley: i premi individuali e chi sono i migliori giocatori. Presenti 4 azzurri

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, battendo la Bulgaria per 3-1 nella finale andata in scena a Pasay City (Manila, Filippine). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono saliti sul trono iridato per la seconda volta consecutiva, difendendo il titolo conquistato tre anni fa a Katowice e regalando al Bel Paese la quinta apoteosi della storia dopo quelle del 1990, 1994, 1998, 2022. L’Italia si è così portati a una sola lunghezza dalla vetta dell’albo d’oro, dove continua a guidare l’Unione Sovietica.

I premi individuali sono stati consegnati nell’ambito della cerimonia di premiazione che ha avuto luogo al termine dell’atto conclusivo ed è stato così incoronato il Dream Team della competizione che ci ha tenuto compagnia negli ultimi diciassette giorni. Il miglior giocatore del torneo (MVP) è Alessandro Michieletto, che succede nell’albo d’oro a Simone Giannelli e che si consacra definitivamente grazie a una serie di prestazioni impattanti offerte durante il torneo.

Chiaramente Alessandro Michieletto è stato premiato anche come miglior schiacciatore. Altri tre azzurri sono stati inseriti nel sestetto ideale di questa competizione, a dimostrazione dello strapotere della nostra Nazionale: il capitano Simone Giannelli è stato incoronato come miglior palleggiatore, Yuri Romanò ha gioito come miglior opposto dopo i cinque ace di fila che hanno spaccato il secondo set, Fabio Balaso esulta meritatamente come miglior libero.

Gli altri tre premi sono finiti in mani stranieri: sono saliti sul podio anche i bulgari Aleks Grozdanov (centrale) e Aleksandar Nikolov (schiacciatore) e il centrale polacco Jakub Kochanowski. Di seguito i premi individuali e il Dream Team dei Mondiali 2025 di volley maschile.

PREMI INDIVIDUALI MONDIALI VOLLEY 2025

MVP (miglior giocatore del torneo): Alessandro Michieletto (Italia)

Miglior palleggiatore: Simone Giannelli (Italia)

Miglior opposto: Yuri Romanò (Italia)

Miglior schiacciatore #1: Alessandro Michieletto (Italia)

Miglior schiacciatore #2: Aleksandar Nikolov (Bulgaria)

Miglior centrale #1: Aleks Grozdanov (Bulgaria)

Miglior centrale #2: Jakub Kochanowski (Polonia)

Miglior libero: Fabio Balaso (Italia)