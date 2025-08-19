Calendario Mondiali rugby femminile 2025: programma, orari, tv, streaming

Da venerdì 22 agosto a sabato 27 settembre si terranno in Inghilterra i Mondiali 2025 di rugby femminile: la prima fase a gironi si esaurirà domenica 7, per lasciare spazio ai quarti di sabato 13 e domenica 14, alle semifinali di venerdì 19 e sabato 20 ed alla finale di sabato 27 settembre.

La diretta tv del match inaugurale, delle partite dell’Italia, di un quarto di finale (quello delle azzurre, se qualificate) delle semifinali e della finale per il 1° posto, sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming degli stessi incontri sarà disponibile su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre.

CALENDARIO MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025

Fase a gironi

Venerdì 22 agosto

20.30 Inghilterra-USA

Sabato 23 agosto

13.00 Australia-Samoa

15.45 Scozia-Galles

18.30 Canada-Fiji

21.15 Francia-Italia

Domenica 24 agosto

13.00 Irlanda-Giappone

15.15 Sudafrica-Brasile

18.30 Nuova Zelanda-Spagna

Sabato 30 agosto

13.00 Canada-Galles

15.45 Scozia-Fiji

18.00 Inghilterra-Samoa

20.30 USA-Australia

Domenica 31 agosto

13.00 Irlanda-Spagna

15.00 Nuova Zelanda-Giappone

16.30 Italia-Sudafrica

17.45 Francia-Brasile

Sabato 6 settembre

13.00 Canada-Scozia

14.30 USA-Samoa

15.15 Galles-Fiji

18.00 Inghilterra-Australia

Domenica 7 settembre

13.00 Giappone-Spagna

15.00 Italia-Brasile

15.45 Nuova Zelanda-Irlanda

17.45 Francia-Sudafrica

Quarti di finale

Sabato 13 settembre

14.00 1C-2D (Q1)

17.00 1B-2A (Q2)

Domenica 14 settembre

14.00 1D-2C (Q3)

17.00 1A-2B (Q4)

Semifinali

Venerdì 19 settembre

20.00 Vincente Q1-Vincente Q2

Sabato 20 settembre

16.30 Vincente Q3-Vincente Q4

Finali

Sabato 27 settembre

13.30 Finale per il 3° posto

17.00 Finale per il 1° posto

PROGRAMMA MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: match inaugurale, partite dell’Italia, un quarto di finale (quello delle azzurre, se qualificate), semifinali e finale per il 1° posto su Rai Sport HD.

Diretta streaming: match inaugurale, partite dell’Italia, un quarto di finale (quello delle azzurre, se qualificate), semifinali e finale per il 1° posto su Rai Play.

Diretta live testuale: match dell’Italia su OA Sport.