Calendario Mondiali rugby femminile 2025: programma, orari, tv, streaming
Da venerdì 22 agosto a sabato 27 settembre si terranno in Inghilterra i Mondiali 2025 di rugby femminile: la prima fase a gironi si esaurirà domenica 7, per lasciare spazio ai quarti di sabato 13 e domenica 14, alle semifinali di venerdì 19 e sabato 20 ed alla finale di sabato 27 settembre.
La diretta tv del match inaugurale, delle partite dell’Italia, di un quarto di finale (quello delle azzurre, se qualificate) delle semifinali e della finale per il 1° posto, sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming degli stessi incontri sarà disponibile su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre.
CALENDARIO MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025
Fase a gironi
Venerdì 22 agosto
20.30 Inghilterra-USA
Sabato 23 agosto
13.00 Australia-Samoa
15.45 Scozia-Galles
18.30 Canada-Fiji
21.15 Francia-Italia
Domenica 24 agosto
13.00 Irlanda-Giappone
15.15 Sudafrica-Brasile
18.30 Nuova Zelanda-Spagna
Sabato 30 agosto
13.00 Canada-Galles
15.45 Scozia-Fiji
18.00 Inghilterra-Samoa
20.30 USA-Australia
Domenica 31 agosto
13.00 Irlanda-Spagna
15.00 Nuova Zelanda-Giappone
16.30 Italia-Sudafrica
17.45 Francia-Brasile
Sabato 6 settembre
13.00 Canada-Scozia
14.30 USA-Samoa
15.15 Galles-Fiji
18.00 Inghilterra-Australia
Domenica 7 settembre
13.00 Giappone-Spagna
15.00 Italia-Brasile
15.45 Nuova Zelanda-Irlanda
17.45 Francia-Sudafrica
Quarti di finale
Sabato 13 settembre
14.00 1C-2D (Q1)
17.00 1B-2A (Q2)
Domenica 14 settembre
14.00 1D-2C (Q3)
17.00 1A-2B (Q4)
Semifinali
Venerdì 19 settembre
20.00 Vincente Q1-Vincente Q2
Sabato 20 settembre
16.30 Vincente Q3-Vincente Q4
Finali
Sabato 27 settembre
13.30 Finale per il 3° posto
17.00 Finale per il 1° posto
PROGRAMMA MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: match inaugurale, partite dell’Italia, un quarto di finale (quello delle azzurre, se qualificate), semifinali e finale per il 1° posto su Rai Sport HD.
Diretta streaming: match inaugurale, partite dell’Italia, un quarto di finale (quello delle azzurre, se qualificate), semifinali e finale per il 1° posto su Rai Play.
Diretta live testuale: match dell’Italia su OA Sport.