Rugby femminile: Italia-Brasile, triste addio ai Mondiali

Si chiude domenica pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 15.00, la deludente Rugby World Cup dell’Italrugby femminile. E al Franklin’s Gardens di Northampton le azzurre affronteranno il Brasile in un match che ormai non serve a nulla dopo le sconfitte con Francia e Sudafrica.

L’Italia sognava i quarti di finale ma si fermerà alla prima fase e lo farà contro la cenerentola del torneo. Con il Brasile deve arrivare una vittoria per l’onore e per chiudere almeno con un acuto un torneo difficile per Madia e compagne. “Ora c’è tanta tristezza: abbiamo bisogno di recuperare le energie e finire il torneo nel migliore dei modi” le parole di coach Roselli dopo la sconfitta contro il Sudafrica.

Sempre Roselli ha definito la prestazione dell’Italia “disconnessa ed emotivamente tesa”, pagando l’impegno da dentro o fuori. E qui si apre un’interessante finestra psicologica in vista del Brasile: il fatto che il match non conti più nulla potrebbe sbloccare le azzurre e rivedremmo la bella Italia vista nell’ultimo Sei Nazioni, oppure l’Italia sarà ancora disconnessa e si rischia di chiudere al peggio i Mondiali.

Ma farlo contro il Brasile sarebbe inaccettabile. Le sudamericane, infatti, sin qui hanno segnato una sola meta, messa a referto solo 11 punti, subendone ben 150, seconda peggior formazione dopo le Samoa in questi Mondiali. Vincere è imperativo, vincere bene è obbligatorio.