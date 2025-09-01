Indycar
IndyCar, Newgarden chiude in bellezza il 2025 vincendo a Nashville
Josef Newgarden vince di forza l’ultimo round della NTT IndyCar Series 2025 a Nashville. Il padrone di casa si impone per la 32ma volta in carriera nella serie, la prima volta in una stagione particolarmente complicata per l’intero Team Penske.
Il ‘Capitano’ ha infatti festeggiato nella diciassettesima corsa dell’anno la seconda affermazione del 2025 dopo aver siglato il GP di Portland (Orgeon). L’australiano ci ha riprovato quest’oggi, tradito nella seconda metà di corsa da un pit stop particolarmente lento.
Il due volte vincitore della Indy500 ha invece fatto la differenza nel finale resistendo ad Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10). Il campione in carica ha minacciato nei giri finali la Chevrolet #2 dopo un deciso sorpasso ai danni della Chevrolet #3 Team Penske di Scott McLaughlin.
Terzo posto all’arrivo per il neozelandese nonostante un contatto contro le barriere nella seconda metà della manifestazione: il pluricampione del Repco Supercars Championship si è imposto nei confronti di Kyffin Simpson (Ganassi #8) e Connor Daly (Juncos Racing #76).
Domenica complicata invece per l’autore della pole Pato O’Ward. Il #5 di Arrows McLaren ha dovuto arrendersi prematuramente quando si trovava in testa alla serie, out contro le barriere di protezione dopo aver perso il controllo della propria monoposto sullo sporco.
Appuntamento al prossimo anno per la NTT IndyCar Series che come sempre tornerà in primavera da St. Petersburg (Florida).
CLASSIFICA INDYCAR NASHVILLE
2 RUN Josef Newgarden Team Penske 225 P 24.632 194.381 24.308 196.971 4
10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 225 P 0.502 0.502 24.742 193.516 24.137 198.368 4
3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 225 O 0.730 0.228 24.306 196.989 24.276 197.229 4
8 RUN Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 225 P 0.975 0.245 24.567 194.896 24.348 196.649 4
76 RUN Conor Daly Juncos Racing 225 O 2.246 1.271 24.662 194.148 24.330 196.796 4
27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 225 P 2.708 0.461 24.554 194.997 24.348 196.648 4
60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 225 P 3.324 0.617 24.655 194.197 24.375 196.432 4
14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 225 P 4.082 0.758 24.870 192.52 24.310 196.954 4
90 RUN Callum Ilott Prema Racing 225 O 5.463 1.380 24.748 193.473 24.473 195.642 5
20 RUN Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 225 P 7.213 1.750 24.894 192.339 24.418 196.082 5
26 RUN Colton Herta Andretti Global 225 O 7.834 0.621 24.918 192.149 24.325 196.839 5
9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 225 P 8.466 0.631 25.254 189.594 24.380 196.394 5
18 RUN Rinus Veekay Dale Coyne Racing 225 P 8.976 0.510 26.125 183.276 24.592 194.696 5
83 RUN Robert Shwartzman Prema Racing 224 P 1 lap 1 lap 24.881 192.438 24.293 197.093 5
28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 224 P 2.609 2.609 25.055 191.099 24.465 195.704 5
77 RUN Sting Ray Robb Juncos Racing 224 O 2.934 0.325 25.126 190.56