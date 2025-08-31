F1, Oscar Piastri: “Ho controllato la gara quando era necessario, soddisfatto del lavoro fatto”

Si conclude con la vittoria di Oscar Piastri il Gran Premio di Olanda 2025, quindicesimo capitolo del Mondiale F1. L’australiano, dopo l’ottima qualifica di ieri, ha condotto in testa la gara dal primo all’ultimo giro, ottenendo così il settimo successo stagionale, il primo in carriera a Zandvoort. Il leader del campionato allunga anche in classifica piloti, sfruttando il ritiro di Lando Norris.

Seconda posizione per Max Verstappen (+1.271) che, negli ultimi giri, ha provato a riavvicinarsi a Piastri senza successo. Terza posizione, a sorpresa, per la Racing Bull di Isack Hadjar (+3.233), al termine di una gara perfetta che gli vale il primo podio in carriera. Disastrosa gara della Ferrari che esce da Zandvoort con 0 punti conquistati.

Lewis Hamilton è andato a muro nella curva parabolica mentre Charles Leclerc è stato centrato da Andrea Kimi Antonelli all’uscita dei box. Ritiro anche per Lando Norris per un problema di affidabilità della sua McLaren. Sono ora 34 i punti tra i piloti della scuderia di Woking, con Piastri che piazza oggi un allungo che può risultare decisivo. L’australiano, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “È una bella sensazione ovviamente. Ho controllato la gara quando era necessario, alla fine è stata una sfortuna incredibile per Lando però io sono sempre stato in controllo. Quando era necessario ho sfruttato tutta la mia velocità.”

“Sono molto contento di tutto il lavoro che ho fatto per migliorare qui, sono soddisfatto di essere tornato sul primo gradino del podio. Non ho fatto nulla di speciale rispetto all’anno scorso, ho cercato di migliorarmi ovunque fosse possibile. All’inizio del weekend sembrava un’idea difficile, in qualifica ho messo tutto insieme e sono molto contento del passo che avevo oggi. Nonostante le safety car ho gestito bene, complimenti al team, anche loro sono stati magnifici. La strada è ancora lunga”, ha poi concluso l’australiano.