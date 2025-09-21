Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League netti successi esterni per Val Pusteria e Bolzano

Pubblicato

5 minuti fa

il

Bolzano hockey ghiaccio
Bolzano hockey ghiaccio ©EC-KAC/Florian Pessentheiner

La domenica della ICE Hockey League 2025-2026 regala due successi importanti, entrambi esterni, per Val Pusteria e Bolzano. I gialloneri sono passati in casa di Villach, mentre i Foxes hanno dominato in casa di Klagenfurt.

VILLACH-VAL PUSTERIA 0-3

Una rete per frazione per i Lupi. Vantaggio di Lipon dopo 7:56, quindi raddoppio di Purdeller al 21:48, mentre Andergassen al 44:52 fissa il punteggio sul 3-0 finale.

EC KLAGENFURT-HCB ALTO ADIGE ALPERIA 1-5

Gli altoatesini passano a condurre al minuto 8:07 con Frigo che segna l’1-0. Nel secondo periodo arriva il raddoppio firmato da McClure al 31:18, quindi nel terzo tempo i Foxes dilagano, prima con Gersich al 42:50 per il 3-0, quindi arriva il poker di Pollock al 46:28. Fraser accorcia per gli austriaci al 56:12, ma DiGiacinto chiude i conti con il 5-1 al 56:59.

Negli altri incontri: 

  • Ferencvaros-Innsbruck +-3
  • Olimpia Lubiana-Vorarlberg +-1
  • Vienna-Salisburgo 1-3

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Olimpija Ljubljana 4 3 0 1 0 25 7 18 11
2 EC Red Bull Salzburg 4 3 0 1 0 13 6 7 11
3 HCB Südtirol Alperia 3 2 1 0 0 14 5 9 6
4 HC Falkensteiner Pustertal Wölfe 3 2 1 0 0 11 5 6 6
5 EC-KAC 4 2 2 0 0 12 11 1 6
6 Hydro Fehervar AV 19 3 2 1 0 0 6 8 -2 6
7 Vienna Capitals 4 1 2 1 0 12 19 -7 5
8 Moser Medical Graz99ers 2 1 0 0 1 7 4 3 4
9 FTC-Telekom 4 1 2 0 1 12 15 -3 4
10 EC iDM Wärmepumpen VSV 4 1 2 0 1 7 14 -7 4
11 Steinbach Black Wings Linz 3 1 2 0 0 11 10 1 3
12 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 4 1 3 0 0 10 21 -11 3
13 Pioneers Vorarlberg 4 0 4 0 0 5 20 -15 0
