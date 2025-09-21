Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League netti successi esterni per Val Pusteria e Bolzano
La domenica della ICE Hockey League 2025-2026 regala due successi importanti, entrambi esterni, per Val Pusteria e Bolzano. I gialloneri sono passati in casa di Villach, mentre i Foxes hanno dominato in casa di Klagenfurt.
VILLACH-VAL PUSTERIA 0-3
Una rete per frazione per i Lupi. Vantaggio di Lipon dopo 7:56, quindi raddoppio di Purdeller al 21:48, mentre Andergassen al 44:52 fissa il punteggio sul 3-0 finale.
EC KLAGENFURT-HCB ALTO ADIGE ALPERIA 1-5
Gli altoatesini passano a condurre al minuto 8:07 con Frigo che segna l’1-0. Nel secondo periodo arriva il raddoppio firmato da McClure al 31:18, quindi nel terzo tempo i Foxes dilagano, prima con Gersich al 42:50 per il 3-0, quindi arriva il poker di Pollock al 46:28. Fraser accorcia per gli austriaci al 56:12, ma DiGiacinto chiude i conti con il 5-1 al 56:59.
Negli altri incontri:
- Ferencvaros-Innsbruck +-3
- Olimpia Lubiana-Vorarlberg +-1
- Vienna-Salisburgo 1-3
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|Olimpija Ljubljana
|4
|3
|0
|1
|0
|25
|7
|18
|11
|2
|EC Red Bull Salzburg
|4
|3
|0
|1
|0
|13
|6
|7
|11
|3
|HCB Südtirol Alperia
|3
|2
|1
|0
|0
|14
|5
|9
|6
|4
|HC Falkensteiner Pustertal Wölfe
|3
|2
|1
|0
|0
|11
|5
|6
|6
|5
|EC-KAC
|4
|2
|2
|0
|0
|12
|11
|1
|6
|6
|Hydro Fehervar AV 19
|3
|2
|1
|0
|0
|6
|8
|-2
|6
|7
|Vienna Capitals
|4
|1
|2
|1
|0
|12
|19
|-7
|5
|8
|Moser Medical Graz99ers
|2
|1
|0
|0
|1
|7
|4
|3
|4
|9
|FTC-Telekom
|4
|1
|2
|0
|1
|12
|15
|-3
|4
|10
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|4
|1
|2
|0
|1
|7
|14
|-7
|4
|11
|Steinbach Black Wings Linz
|3
|1
|2
|0
|0
|11
|10
|1
|3
|12
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|4
|1
|3
|0
|0
|10
|21
|-11
|3
|13
|Pioneers Vorarlberg
|4
|0
|4
|0
|0
|5
|20
|-15
|0