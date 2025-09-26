A che ora la MotoGP su TV8: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Giappone 2025

Le qualifiche del Gran Premio di Giappone di MotoGP si disputeranno nel cuore della notte europea tra venerdì 26 e sabato 27 settembre. D’altronde, vi è un marcato fuso orario tra il Vecchio Continente e il Paese del Sol Levante. A proposito, le classi formative andranno in scena all’alba, mentre la Sprint sarà a un’ora decisamente più comoda.

Vedremo se il meteo deciderà di metterci lo zampino. Dopotutto, l’arcipelago nipponico è ancora nella cosiddetta stagione dei tifoni, che da queste parti è particolarmente marcata fra agosto e la metà di ottobre. Ciò implica che vi possano essere giornate di pioggia intensa, seguite da altre in cui splende il Sole. Ovviamente, tutto ciò va a impattare sui set-up delle moto, che possono essere stravolti o piegarsi sovente a compromessi.

Nel 2024, le pole position furono siglate da Pedro Acosta (MotoGP), Jake Dixon (Moto2) e Ivan Ortolà (Moto3). Il tasso di conversione in vittoria fu però nullo! Nessuno di questi passò per primo sotto la bandiera a scacchi. Anzi, addirittura nessuno di loro salì neppure sul podio! Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 27 settembre

Ore 3.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 5.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 6.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 8.00, SPRINT MotoGP – Diretta

Ore 13.00, SPRINT MotoGP – Replica

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Giappone. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Motegi potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP GIAPPONE 2025

Sabato 27 settembre



Ore 1:40-2:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 2:25-2:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 3:10-3:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5:50-6:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:15-6:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6:45-7:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7:10-7:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT