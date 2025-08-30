Golf, Lawrence al comando dell’European Masters ad una giornata dal termine. In quota Pavan e Migliozzi

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel travagliato appuntamento settimanale. L’Omega European Masters (montepremi 2.5 milioni di euro), rincorre ancora il naturale programma a causa delle difficoltosa prima giornata falcidiata dal maltempo. A 24 ore dalla chiusura della kermesse guida la leaderboard Thriston Lawrence. Per il sudafricano score di -17 e sei buche da ultimare per il suo terzo round.

Il battistrada vanta due lunghezze di margine sull’inglese Matt Fitzpatrick e sul finlandese Sami Valmaki, fermati dal sopraggiungere dell’oscurità rispettivamente alla buca 14 e 15. .14 e quarta posizione per l’inglese Matt Wallace (13) e per il danese Rasmus Neergaard-Petersen (17). Al sesto posto con il punteggio di -12 troviamo un nutrito gruppetto composto dal danese Rasmus Hojgaard, dallo svedese Joaquim Lagergren (13), dal tedesco Max Rottluff, dagli inglesi Jordan Smith (13) e Richard Mansell (13), e dall’italiano Andrea Pavan.

Il golfista veneto è tra i migliori di giornata grazie ad un ottimo -6 che gli consente di recuperare 11 posizioni. Sul percorso par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club di Crans-Montana (Svizzera) buone notizie anche da Guido Migliozzi, che si è fermato alla buca 14 dopo aver messo a segno 3 birdie nel sabato elvetico. Il golfista vicentino è ora 13° con lo score di -11. Positiva anche la prova di Matteo Manassero, che chiude la tornata con un buon -3 assestandosi in 20esima posizione con il punteggio di -9.

Classifica ancora molto provvisoria a causa della sospensione per oscurità. Domani si ripartirà dunque dalla conclusione del terzo giro, a cui seguirà poi immediatamente l’avvio della quarta e decisiva tornata. Può succedere di tutto con Matt Wallace che è in piena corsa per cercare di confermare la vittoria colta nella passata edizione ed i nostri tre azzurri a caccia di un risultato di prestigio.