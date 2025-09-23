Golf, l’attesa è finita. La Ryder Cup accende i riflettori su Bethpage

Due lunghi, interminabili anni. Ma la Ryder Cup è finalmente tornata. L’evento, che questa settimana sarà ospitato sui fairway del prestigioso Bethpage State Park Golf Course situato a Long Island, nello stato di New York, sarà trasmesso in mondovisione e vedrà, come di consueto, affrontarsi i due team, U.S.A. e Europe, in una 3 giorni di formule di gioco affascinanti e imprevedibili.

Nessun montepremi in palio. “Solamente” l’eterna gloria derivante dal sollevare il più ambito premio a squadre. Un premio che affonda le sue radici nel lontano 1927, anno della prima edizione che si svolse a Worcester, nel Massachussetts. Fino al ‘71 disputata tra la fazione d’oltreoceano e i soli rappresentanti della Gran Bretagna, nel ‘73 si estese la partecipazione anche ai golfisti irlandesi e dal ‘79 a quelli europei.

Keagan Bradley e Luke Donald, rispettivamente capitani del team a stelle e strisce e della compagine del vecchio continente, dovranno, oltre a capire i migliori incastri nelle diverse formule, gestire anche gli animi degli spogliatoi. La prima giornata prevede, così come la seconda, un doppio appuntamento: la mattina si giocano 4 foursome (gara a coppie in cui ci si alterna nei colpi dal tee alla buca) e il pomeriggio 4 fourball (formula sempre a squadre che prevede che entrambi i componenti della coppia giochino la propria pallina e, alla conclusione della buca, si scelga il risultato migliore) o viceversa. La domenica, invece, tutti i golfisti reclutati per l’evento sono chiamati a scendere in campo per i match play 1vs1.

I due team:

U.S.A.: Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Sam Burns, Bryson DeChambeah, Harris English, Ben Griffin, Russell Henley, Collin Morikawa, Justin Thomas, J.J. Spaun, Cameron Young.

Europe: Rory McIlroy; Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rasmus Hojgaard, Robert MacIntyre, Shane Lowry, Jon Rahm, Sepp Straka, Justin Rose.

Gli americani si presentano a Bethpage dopo la sconfitta patita in terra italica al Marco Simone Golf & Country Club per 16/2 a 11/2. L’ultima volta che il team europeo ha vinto in trasferta risale al 2012, anno in cui sui campi del Medinah Country Club in Illinois la squadra capitanata dal Jose Maria Olazabal ribaltò il risultato andando a vincere 14/2 a 13/2.

Da prestare attenzione, ovviamente, a Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo non ha intenzione di lasciarsi sfuggire, alla sua 2a partecipazione in una Ryder Cup, la vittoria. Allo statunitense mancano, infatti, solamente la rassegna a squadre e lo U.S. Open per aver vinto tutti i più importanti tornei di golf al mondo (Olimpiadi comprese). La controparte europea, Rory McIlroy, ne ha invece già vinte 5 dal 2010 ad oggi e sa, ovviamente, come gestire il pubblico e la pressione di un evento di tale portata.